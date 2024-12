Morte del senzatetto a Chiavazza, 4 rinvii a giudizio

Riceviamo e pubblichiamo:

“Visto l’art. 5 comma 2 bis del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, ritenuto che ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, con riferimento al procedimento penale relativo all’omicidio volontario di Santus Giovanni, occorso nella data dell’8 luglio 2023.

In particolare, in data odierna si è conclusa l’udienza preliminare nei confronti degli imputati Iarussi S., Ascoli L., Basso A. e Mula A. L., all’esito della quale è stato disposto il rinvio a giudizio per le imputazioni di omicidio volontario in concorso (aggravato dai futili motivi e dall’aver agito con crudeltà) e vilipendio di cadavere. La prima udienza dibattimentale si terrà nella data del 14.2.2025 davanti alla Corte d’Assise di Novara”.