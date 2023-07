Omicidio a Chiavazza, 58enne picchiato a morte e lasciato sotto l'acqua bollente

Prima è stato pestato violentemente e poi è stato abbandonato sotto l’acqua bollente della doccia. Quel che sembrava in un primo momento un malore fatale, in realtà, per la Procura di Biella, è un omicidio.

La vittima, Giovanni Santus, era un senza fissa dimora, originario di Savigliano e che ha vissuto per qualche tempo a Bricherasio. Il suo cadavere è stato ritrovato l’8 luglio, ma la verità è emersa dall’autopsia disposta dal pm Sarah Cacciaguerra.

La squadra mobile di Biella ha arrestato 4 persone con l’accusa di omicidio volontario in concorso: un 20enne, che sarebbe il presunto autore materiale del pestaggio, e la sua fidanzata di 19 anni, poi un 50enne e un 41enne, titolari dell’assegnazione dell’appartamento nel quartiere Chiavazza.

Questi ultimi due erano soliti ospitare persone in difficoltà, come Santus. Ospiti erano anche i due ragazzi, con cui è scoppiata una discussione, finita in tragedia. E i titolari dell’alloggio sono accusati di aver tardato nel dare l’allarme.

Leggi anche: 58enne senza vita a Chiavazza, la Procura: “Decreto di fermo per reato di omicidio, indagini in corso"