58enne trovato senza vita a Chiavazza, morto non per malore ma per una brutale aggressione (foto di repertorio)

Non un malore improvviso ma una brutale aggressione tale da costargli la vita. È quanto sarebbe emerso dai risultati dell'autopsia disposta sul corpo di Giovanni Santus, il senzatetto cuneese di 58 anni trovato morto nella doccia di un'abitazione di alcuni conoscenti lo scorso 8 luglio nel rione di Chiavazza, a Biella.

Fin da subito, gli inquirenti avevano nutrito alcuni sospetti circa le modalità del decesso dell'uomo e proprio l'autopsia avrebbe evidenziato alcune gravi lesioni, tra cui lo sfondamento della cassa toracica in due punti. Sentite in Questura tre persone che, quel giorno, si trovavano in sua compagnia: si tratta di due uomini di circa 50 anni e una giovane poco meno che ventenne, assistiti dagli avvocati difensori Sergio Gronda e Vittorio Grosso, interrogati fino a tarda notte dal personale di Polizia insieme al sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che una quarta persona, un 20enne, già in carcere dalla giornata di venerdì scorso per un altro reato, abbia aggredito fatalmente la vittima per futili motivi. Per quest'ultimo sarebbe scattata l'accusa di omicidio; per gli altri tre, invece, per presunto concorso.

Leggi anche: Muore a 58 anni sotto la doccia, tragedia a Chiavazza