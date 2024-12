Truffa del finto Carabiniere: "Mia mamma ha subito un tentativo di raggiro, prestate attenzione"

Preoccupata, mia mamma ha contattato i veri Carabinieri, raccontando quanto accaduto. Le è stato spiegato che si trattava molto probabilmente di un tentativo di truffa. L’obiettivo del malintenzionato, secondo i militari, era probabilmente verificare se la casa fosse vuota, o avere maggiori informazioni sulla famiglia per un futuro per poi tentare un furto a casa vuota. Mia mamma è stata quindi invitata a non lasciare l’abitazione incustodita.

Vorrei condividere questo episodio per mettere in guardia altre persone, anziani e non, che possono essere vittime di simili raggiri. È fondamentale non fornire mai informazioni personali al telefono di nessun tipo e, in caso di dubbi, contattare immediatamente le forze dell’ordine. Solo con una maggiore consapevolezza possiamo difenderci da questi malintenzionati"