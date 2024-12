Grazie al progetto “Noi con voi” altre cinque auto per il Fondo Edo Tempia

Sono così necessarie al Fondo Edo Tempia le auto per il trasporto dei pazienti, che lunedì mattina una delle tre vetture nuove non era nemmeno in sede, già “in servizio” con i volontari al volante e una persona a bordo da accompagnare in ospedale. È stata la prova tangibile di quanto sia prezioso il progetto “Noi con voi”, frutto dell’intesa tra l’associazione punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro e l’azienda lombarda Global Mobility System.

Ma soprattutto è frutto della generosità delle imprese e delle attività commerciali del territorio: in 102 hanno dato il loro contributo, testimoniato dal mosaico di loghi che colora la carrozzeria di ogni auto, come sponsor solidali. Una buona parte dei loro rappresentanti ha partecipato, lunedì 16, alla prima cerimonia di consegna. Per ognuno c’era una targa-ricordo a testimonianza della buona riuscita dell’impresa. E ci sono state anche le parole di gratitudine di Alfredo Pino, vicepresidente del Fondo Edo Tempia: «Percorriamo circa 100mila chilometri ogni anno a servizio dei nostri pazienti, offrendo un servizio gratuito. E sta crescendo anche il numero di volontarie e volontari che si stanno mettendo a loro disposizione». Il loro è un impegno delicato e prezioso, come ha ricordato Socorro Magnani, che li coordina: «Non è solo un viaggio in auto, si ha a che fare direttamente con i pazienti, che a volte sono bambini che portiamo fino all’ospedale Meyer di Firenze».

A portare il saluto del comune di Biella, che ha patrocinato l’iniziativa, è stata l’assessora ai Servizi sociali Isabella Scaramuzzi. Una seconda cerimonia di consegna si è svolta mercoledì 18 a Gattinara, nella sede dell’hospice Casa Tempia, il cui personale utilizzerà le auto per le terapie domiciliari in tutto il territorio della provincia di Vercelli.

A dare il benvenuto ai veicoli sono arrivati la sindaca Maria Vittoria Casazza e il vice Daniele Baglione e il parroco don Franco Givone. Alla messa a disposizione dei cinque nuovi veicoli hanno contribuito le seguenti aziende: con sede a Benna Maffeo ciclismo e tempo libero e Bunzl raccolta, con sede a Biella Acquadro Gianni, Aldebaran Sas, Rizzo e associati, Dolce Manna, Finbi, Helps, Manifattura etichette tessute, parafarmacia naturopatia di Balocco, Mlk, Omm, Seven, Alicanto, Delta pictures, Lebole Paolo, Atutoriparazioni Toffano e V3 consulenze e forniture tecniche, con sede a Brusnengo Bernardi meccanica, con sede a Candelo tintoria Cervo, con sede a Cerrione Adf, con sede a Cossato Ats Tecnometal, De Mori, Elettronica Scarpa, Euro-Pa, Filatura Emiliana, Lawer, nuova Tutto per l’auto, Vebachem, Stilporte, Bottega Verde, Carrozzeria Mp, escavazioni Bazzani, Mioni costruzioni, Fo.Ex e Sistemi avanzati elettronici, con sede a Gaglianico Ilario Ormezzano, Biel-car e Sellmat, con sede a Gattinara Cerrirottami, con sede a Grignasco Dz Contabile e Prosino, con sede a Lessona officina meccanica Ghiglia e Drago, con sede a Masserano Sortex, con sede a Occhieppo Inferiore Karma, officina meccanica Torneria automatica di Pozzo Franco e Vercellino Mauro, con sede a Occhieppo Superiore Servizi e seta, con sede a Ponderano pasticceria Pavesi e Msport, con sede a Pila Copra, con sede a Prato Sesia Metaltecnica, con sede a Quaregna Cerreto Soft Nw, Dm meccanica e Proteco, con sede a Sandigliano Zumaglini Ernesto, Scamuzzi vini, Lb tessile, Trecar e Comitel, con sede a Valdilana Botto Giuseppe, lanificio Zegna, Famas, Ferteknica, Sartorialtex, Edelweiss, Gualtiero Meazza, Novotex, pasticceria Maniscalco, Pier-car, Rial, Dal Dosso, Filatura di Soprana, filatura pettinata Mello, rammendo Frida, Boccalatte idrotermosanitari, carrozzeria Tiritan, Giardino colori, orditura Crotti, tipografia Rosso, Destin e Zegna Baruffa lane Borgosesia, con sede a Valduggia Astori rubinetterie, Rm Manfredi e Officine Rigamonti, con sede a Varallo Gallazzini, Guglielmina, raviolificio Bertoli e Fratelli Tosi, con sede a Verrone Trasbi e Bonino Angelo tessuti, con sede a Vigliano Tessilbiella, Romano Bruno, Fontana Vittorio, Manifatture tecniche industriali, Lam, Lucafil, lanificio Tg di Fabio e Merlin costruzioni e, fuori provincia, con sede a Cuneo Maira hotel e hotel Cascina Era e con sede a Torino società agricola Due-c.