Il messaggio di Pasqua del Pastore Alberto Antonello: “Cambiare è possibile, nulla è definitivo” VIDEO

“Ogni anno la Pasqua ripropone il messaggio dell'amore di Dio attraverso il sacrificio del suo figlio unigenito Gesù Cristo. Pasqua è il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà, dalla morte alla vita”. Parola del pastore Alberto Antonello della Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella che, in un videomessaggio, si è rivolto a ognuno di noi in occasione della festività.

“La Pasqua – sottolinea – ci invita a uscire dalle nostre sicurezze per intraprendere un nuovo cammino verso la terra promessa. In questo caso, un luogo interiore di comunione e relazione con Dio, capace di trasformare luoghi aridi in terre di freschezza. Con la Pasqua, il Signore ci ricorda che cambiare è possibile, nulla è definitivo”.