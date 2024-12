Candelo, prima seduta del nuovo consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

Ieri si è tenuta a Candelo la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. “Una palestra per i giovanissimi - spiega il sindaco Paolo Gelone - per coinvolgerli ed interessarli alla vita pubblica e amministrativa della città, oltre che un'occasione per dare spazio ai giovani della comunità per esprimere le proprie opinioni, sollevare questioni che ritengono importanti per il paese e in generale sentirsi ascoltati e partecipi nella vita di Candelo."

Il progetto promosso dalla Regione Piemonte, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dall’Associazione Cor et Amor (che coordina in Italia gli Assessorati alla gentilezza) ha visto ampia collaborazione tra Comune e Istituto Comprensivo, tanto che i ringraziamenti per il buon esito del progetto, oltre che a ragazze e ragazzi, vanno anche al dirigente e ai docenti. Ieri, martedì 17 dicembre, si è quindi insediata la prima seduta del nuovo Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, ufficialmente in occasione del Consiglio Comunale, con la proclamazione degli eletti, frutto delle votazioni svolte a scuola. Eletto Presidente del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi: Bonifacio Edoardo Maria. Eletto Vicepresidente: Vitale Giulia. Eletti Consiglieri: Bassetto Gori Anita, Pacilli Sophie, Racanelli Ginevra, Zazza Irene, Taranzano Paolo, Abdullah Yasir Mhuamed, Ferranti Sofia, Tiniuella Giulia, Riccardi Emma, Clerico Antonio Leone.

"E' stata una bella emozione per tutti- conferma l'assessore al Bilancio e alla Gentilezza Lorena Valla- per loro, per i genitori ma anche per noi amministratori. Mi auguro che questi ragazzi, fin da piccoli, abbiano la consapevolezza del valore del loro ruolo all'interno della società. La gentilezza deve essere un modus vivendi per loro, in quanto atto di forza e di coraggio: riuscire ad essere gentili di fronte ad un'aggressione o a una comunicazione spiacevole è un'azione di una persona coraggiosa ed empatica, caratteristiche fondamentali anche per ricoprire un ruolo pubblico come quello di consigliere".