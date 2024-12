Tennistavolo: grandi risultati per gli atleti biellesi, prossimo appuntamento a Novara FOTO

Nonostante la carenza di atleti lo Splendor Autogarbaccio/MB Line al Grand Prix porta a casa buoni risultati dalle gare di domenica 15 dicembre, a Villadossola.

Spicca la doppietta nell' under nove dove Fabio Pegoraro si impone davanti al compagno di squadra Leonardo Ingribelli. I due giovani pongisti si distinguono anche in Under 11, raggiungendo i quarti (Fabio Pegoraro) e vincendo i recuperi (Leonardo Ingribelli).

Riccardo Motta si ferma solo in semifinale, superato in entrambe le gare da un ottimo Gerbaz, e conquista il terzo posto sia nell' under 17 che nell' under 21. Terzo posto anche per Tommaso Zoppello nell' under 17, che raggiunge anche i quarti nell' under 21. Quarti anche per Leonardo Alvarado nell' under 15 maschile. Mattia Zoppello e Lorenzo Caschili agli ottavi nell' under 17 e nell' under 15.

Nel settore femminile buona prova di Adele Negrone che manca di un soffio la sua prima vittoria nell' under 13 e termina la sua gara in quarta posizione.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix a febbraio, a Novara.