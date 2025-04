Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 29 aprile, in via Remo Pella, a Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita contro un muro. Alla guida una donna, subito assistita e trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine assieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.