Nuoto pinnato, buone gare per il Club Pralino: ecco i risultati

Prima gara della stagione 2024/25 per gli atleti di nuoto pinnato dello Sport Club Pralino sono scesi in vasca presso la piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro per la celeberrima Christmas Cup, tenutasi il 14 e il 15 dicembre.

Ottima prestazione di Giorgia Destefani che si posiziona prima nei 50 e 100 mt pinne, seconda nei 50 mt mono e sesta nei 100 mt. Valentina Basso, specialità monopinna, è quinta nei 200 mt, settima nei 100 mt e decima nei 50 mt. Camilla Mastromauro si posiziona diciassettesima nei 100 e 200 mt mono e ventesima nei 50 mt mono. La sorella Beatrice Mastromauro si posiziona invece 21esima nei 200 mt mono, 29esima nei 100 mt mono e 36esima nei 50 mt mono.

Per la specialità pinne: Sofia Zecchini è 12esima nei 50 mt, 18esima nei 200 mt e 23esima nei 100 mt; Debernardi Elena è quinta di categoria nei 200 mt, sesta nei 100 mt e ottava nei 50 mt; infine Emma Pedracini è 18esima nei 50 e 100 mt e 22esima nei 200 mt. Per il settore maschile, Nicolò Marchiori si posiziona 13esimo nei 200 mt mono, 20esimo nei 50 mt mono e 21esimo nei 50 mt apnea. Kevin Zaffalò si posiziona quarto, ad un passo dal podio, nei 100 e 200 mt pinne, mentre è quinto nei 50 mt pinne.

Lamarca Riccardo, specialità pinne, è 33esimo nei 200 mt, 35esimo nei 50 mt e 39esimo nei 100 mt. Ottime prestazioni per tutte le atlete, che a inizio stagione confermano già i loro best time. I prossimi impegni saranno subito dopo le vacanze natalizie.