Karate, Coppa del Mondo a Jesolo: c'è anche l'Ippon 2

Più di 4100 atleti di 80 nazioni si sono incontrati, dal 3 all’8 dicembre a Jesolo, per la tappa italiana della JOUTH LEAGUE, Coppa del Mondo Giovanile di Karate. All’importante competizione di altissimo livello tecnico, erano presenti tutti i rappresentanti delle Nazionali che, nel mese di ottobre, nella stessa struttura del Palainvent, hanno dato vita al Campionato Mondiale Giovanile.

A Jesolo, la Ippon 2 Karate di Biella ha partecipato con 4 atleti accompagnati dal maestro Feggi. In una gara così importante gli atleti hanno dato il massimo effettuando buone prove, ma si sono fermati con avversari più esperti. Marta Buono ha vinto due incontri e si è fermata al terzo contro un’atleta kazaca (classificatasi quinta) che, avendo perso in finale di poule, ha impedito a Marta il ripescaggio.

Gaia Condemi, pur conducendo un buon incontro, ha perso contro un’atleta turca che poi ha conquistato il quinto posto e di conseguenza non le ha permesso di essere ripescata. Stessa sorte per Cristian Spilinga e Lorenzo Marinone che si sono fermati rispettivamente contro un atleta brasiliano e un kosovaro e non sono stati ripescati.