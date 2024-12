Junior Cup di Savona, successi e medaglie per la New Generation Taekwondo FOTO

Lo scorso weekend Savona ha ospitato la 15° edizione della Junior Cup, storica competizione di combattimento prenatalizia, che ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti. La ASD New Generation Taekwondo, guidata dai tecnici Stefano e Giorgio Moi, ha partecipato con 12 atleti che hanno dato prova di grinta e preparazione, i risultati ottenuti sono interessanti, la società ha chiuso la gara con 4 Ori, 3 Argento e 3 Bronzo.

In rilievo Gabriel Spano (categoria Junior cinture gialle), che ha ottenuto il primo posto sul podio con due incontri vinti, entrambi con 2 round a 0, dimostrando una netta superiorità tecnica rispetto agli avversari; Elena Bozzo (categoria Junior cinture rosse) e Dina Ferraris Potino (categoria Kids cinture verdi) entrambe Oro con un incontro vinto con 2 round a zero.

Tra gli altri risultati di rilievo, Liam Bertoloni (categoria Senior cinture nere), alla sua quarta gara in una delle categorie più difficili per livello e qualità degli atleti, ha conquistato l’Argento con un incontro vinto, fermandosi solo in finale con l’avversario più forte della pool; Tommaso Motto (categoria Senior cinture rosse), Argento, esordio dopo diverso tempo lontano dal tatami, non ha superato la finale ma ha dato prova di determinazione e tenacia.

La squadra ha completato il suo medagliere con ulteriori 3 medaglie di Bronzo: Gabriele Motto e Samuele Manfredo (entrambi categoria Senior cinture nere), Andrea Pignolo (categoria junior cinture verdi) e Luca Cosentino (categoria Kids cinture rosse). Presenti in gara anche Samuele Giardina (categoria senior cinture nere), anche per lui prima gara dopo un fermo di alcuni anni e Mirko Di Ruocco (categoria Children cinture gialle), entrambi si sono fermati alle fasi eliminatorie per pochi punti di distacco dagli avversari, e Edoardo Morino (categoria Children cinture rosse), Oro a tavolino per assenza di avversari.

Presente tra le fila della società anche Valerio Caccamo (categoria Cadets cinture nere), allievo del Maestro Domenico Greco, seguito in questa gara dai tecnici della ASD New Generation, che con una buona prova e dopo due incontri vinti si aggiudica la medaglia di Bronzo in semifinale. Per la società si chiude il calendario agonistico 2024, che l’ha vista partecipe in diverse competizioni, quattro solo nell’ultimo mese, e si appresta a prepararsi per i prossimi impegni del nuovo anno.