Fuoristrada, Serena Rodella conquista la femminile in Croazia VIDEO

Il fine settimana scorso si è svolto il Terzo Quadruvium Rally Show in terra croata a Karojba. Circa 120 gli equipaggi al via provenienti da tutta Europa che si sono dati battaglia in una 2 giorni tiratissima con addirittura una prova notturna.

Bella prestazione della driver biellese Serena Rodella che, nonostante qualche noia meccanica, è riuscita ad imporsi sulle avversarie Petra Marc Vuox e Tanja Zerbjal. In coppia con Rodella, l'esperta navigatrice Lorraine Poini che ha dato un importante contributo nella realizzazione degli ottimi tempi delle 4 prove speciali.