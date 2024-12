Fiaccolata natalizia in alta Valsessera

Sabato 21 dicembre, in Valsessera, avrà luogo la fiaccolata natalizia, organizzata dal CAI assieme all'Associazione Rifugio Moglietti, al Gruppo Falchi Azzurri di Crevacuore e al Coro Cesare Rinaldo di Coggiola.

Il ritrovo è previsto per le 20.30 presso l'oratorio di San Francesco in Piletta, dove si terranno canti e i primi passi della fiaccolata. Intorno alle 21.45 santa messa al Santuario della Madonna delle Grazie di Moglietti. Poi scambio degli auguri, brindisi e saluti finali. Si consiglia ai partecipanti di munirsi di illuminazione propria per il rientro a casa.