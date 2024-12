Oasi Zegna: Battesimo delle ciaspole

Anche per la stagione invernale 2024-2025 tornano le ciaspolate, adatte a tutti, in compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp. Mettetevi in marcia per avventurose, ma al tempo stesso facili, escursioni con le ciaspole tra i suggestivi panorami dell'Oasi Zegna. Un itinerario adatto a tutti, anche per chi desidera cimentarsi per la prima volta con le racchette da neve. Il percorso, lungo 3,5 chilometri e della durata di circa 2 ore, senza particolari dislivelli o difficoltà tecniche vi condurrà dal Piazzale 2 di Bielmonte fino alla cima del Monte Marca. Successivamente si rientrerà percorrendo in discesa il medesimo tragitto. Possibilità di noleggio ciaspole in loco previa prenotazione. Tutte le uscite saranno confermate previa verifica stato della neve.



INFORMAZIONI UTILI



QUANDO

Il sabato e la domenica mattina. Si parte alle 10.30 (ritrovo al piazzale 2 di Bielmonte). AVVERTENZA: Le date precise verranno comunicate successivamente e potrebbero variare in base alla situazione neve, vi invitiamo a contattare gli organizzatori per avere informazioni aggiornate.



ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Capi adatti alla montagna in inverno: pantaloni impermeabili, pile e giacca pesante, cappello, guanti, scarponcini o pedule adatte alla camminata sulla neve, occhiali da sole.



MAGGIORI DETTAGLI, INFO E ISCRIZIONI sul sito di OverAlp.