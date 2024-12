Calcio, Biellese promossa nel test match: al tappeto la Pro Eureka. Ora sei 1° a +5 dai rivali

Grande prova corale della Biellese che, su campo esterno, doma la diretta rivale della Pro Eureka con il punteggio di 3 a 2 e si porta a 33 punti, a 5 lunghezze dalla seconda forza del girone di Eccellenza. Decisive le reti di Naamad, Tomasino e Graziano. A nulla sono serviti gli sforzi dei padroni di casa, in gol con Sacco e Nicolini.

In Promozione, solo vittorie per Ceversama (1-0 alla Virtus Vercelli), Città di Cossato (ora 2° dopo il poker al Cameri) e Fulgor Chiavazzese (6-1 a valanga con il Feriolo). In Prima Categoria, restano ai piani alti di classifica Valle Elvo (pari nel derby con Valdilana Biogliese), Ponderano (al tappeto 3 a 2 con Borgolavezzaro), Valle Cervo Andorno (1-0 a Crescentino) e Gaglianico (solo 1-1 con Trecate) mentre arrancano le Torri Biellesi, superate 3 a 0 dal Livorno Ferraris Bianzé.

In Seconda, stracittadina ferma sull'1-1 tra La Cervo e Vigliano e il Lessona viene travolto dall'onda dell'Olimpia Sant'Agabio (6-0). Infine, in Terza, si segnalano i ko di Cossatese e Futuro Giovani Vilianensis. Sorride a metà il Pollone, fermo sul 2-2 con la Romanese.