Dal successo scolastico ai festeggiamenti di fine anno: Biella Forum tra eventi e innovazione

A maggio i biglietti per la festa di fine anno scolastico erano andati letteralmente a ruba. In poche ore in 2 mila, avevano acquistato il biglietto per festeggiare l'arrivo delle vacanze in allegria tra musica e spettacoli al Biella Forum. Ora, a distanza di qualche mese, al Forum si torna a ballare: in programma a dicembre ci sono ben due eventi sul nuovissimo parquet, uno a Natale il 20 e uno a Capodanno. E a inizio gennaio tornerà il Bear Wool Volley.

Solo l’ammodernamento, fra le luci e il nuovo e potente impianto audio, sono costati alla Comune 220mila euro più IVA, costi che non sono stati vani, commenta Roberto Vercellino di “Moonlight”, che a fine anno potrà vantarsi di avere organizzato nel nuovo impianto tre mega eventi.

"Un po' sono di parte - commenta scherzosamente - perchè da piccolo mi allenavo a basket nella squadra qui, quindi ho ricordi felici. Ciò non toglie che davvero è un impianto versatile, che ben si adatta a qualsiasi evento. Io ho organizzato qui la festa di fine anno scolastico che è stato un successo, adesso mi occuperò, grazie ovviamente alla preziosa collaborazione della Pro Loco, e ai fondi del Comune che permettono che l'evento sia gratuito, del Natale, e sono già in vendita i biglietti per Capodanno".

Per i prossimi due eventi Vercellino è entusiasta: "Un pacchetto di eventi di questa portata a Biella a dicembre non si è mai visto. Ci aspettiamo uno spettacolo senza precedenti. Un evento uno dietro l'altro al Biella Forum è uno spettacolo. Personalmente penso che questo sia il miglior luogo che possa essere usato a questi scopi, grazie anche a tuti i lavori che sono stati fatti dal Comune per portarlo a essere così".

Il fatto che non si trovi nel cuore di Biella, per Vercellino è un punto di forza: "Fatico trovare difetti al Forum. Il fatto che non è in centro è punto di forza, non diamo noia a nessuno, è zona di shopping, e non è nel cuore ma è comunque centro".

E proprio perchè anche nel campo degli eventi non si smette mai di migliorarsi, Vercellino pensa già al futuro. "Vediamo ancora questi due eventi - conclude - poi ovvio che se anche in questo caso abbiamo un bel riscontro, potremo immaginare magari un servizio navetta, se dovesse servire, per non mettersi al volante se si ha bevuto qualcosa, ma è una cosa che va studiata bene, non escludo che potremo pensarci".

E intanto pensiamo alle prossime settimane: per Natale i biglietti sono già in vendita, mentre per Capodanno a breve inizieranno le preiscrizioni.