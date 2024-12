Babbo Natale attende i bimbi nel centro di Biella

Nell’ambito delle iniziative di Natale, l’Assessorato al Commercio e Sviluppo Economico, in collaborazione con il consigliere Emanuela Fasson, ha organizzato la presenza di Babbo Natale nella Galleria Da Vinci tutti i sabati e le domeniche fino al 22 dicembre, che accoglierà i bambini per ricevere le loro letterine e per fare una foto insieme. Offrirà dolcetti e distribuirà ai genitori buoni sconto dei negozi aderenti all’iniziativa. Al termine delle festività natalizie saranno pubblicate le letterine più simpatiche.

L’assessore Anna Pisani dichiara: “L’iniziativa avrà una positiva ricaduta sui commercianti che hanno aderito al progetto, sempre all’insegna del rilancio del commercio cittadino.”