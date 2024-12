TT Biella al Torneo Giovanile di Terni: oltre 600 i partecipanti.

Nell’ultimo fine settimana si è disputato a Terni il primo Torneo Nazionale Giovanile. Oltre 630 atleti si sono dati appuntamento nella cittadina umbra per questa prima importante gara valida per la qualificazione ai Campionati Italiani. Quattro i giorni di gara che hanno visto i giovani atleti, provenienti da ogni parte d’Italia, giocare in tutte le categorie. Giovedì hanno preso il via le gare riservate agli under 21 e poi, via via, gli altri sino a domenica, con la competizione dei più piccini, gli under 11.

Al torneo hanno partecipato anche otto atleti del TT Biella: Matteo Passaro nell’under 21; Lodovica Motta e Federica Prola nelle gare under 17 e under 19; Mattia Noureldin nelle gare under 15 ed under 17; Daniele Milanesi, Giacomo Riva, Lorenzo La Porta e Shi Yi Chen nella gara under 11.

Il primo a scendere in campo è stato Matteo Passaro. Inserito in un girone con l’ex TT Biella, Simone Cagna, l’atleta biellese non supera il primo ostacolo, con la sola vittoria contro lo spoletano Corsini. Poi, nel tabellone B, un primo risultato positivo contro il livornese Fulli Cecere, per uscire subito dopo, al termine di un combattutissimo quinto set, per mano di Rossi (7/9/-9/-4/13).

Le due ragazze, Lodovica Motta e Federica Prola, hanno giocato sia nell’under 17 (categoria di appartenenza), che nell’under 19.

Nella categoria superiore entrambe sono state fermate nella prima fase: per Federica, contro avversarie più quotate, c’è stato poco da fare. L’unico rimpianto è la sconfitta, in una “bella” tiratissima, al primo turno del “torneo di consolazione” contro la marchigiana Berzano (7/-7/9/-9/14); anche per Lodovica semaforo rosso, vincente contro la modenese Gabbi, ma battuta da Franzoi e Filippi; nel tabellone B, dopo tre vittorie su Renzi, Cordella e Giannoccaro, raggiunge la finale, in cui perde contro la livornese Paoli (7/-7/10/-8/5).

Nella gara del proprio settore, a Federica non è sufficiente la vittoria su Guercini per superare la prima barriera: le sconfitte con Pinna e Marinelli la instradano nel tabellone B; una prima vittoria contro l’altoatesina Gross e poi fuori ad opera di Peri.

Lodovica supera invece il girone iniziale con le vittorie su Gross e sulla salentina Panareo, pur battuta da Seu: soccombe però nel tabellone A, nuovamente superata dalla bresciana Filippi.

Anche per Mattia Noureldin due le gare disputate. Nel girone dell’under 17 perde sia contro il lucchese Meloni sia con Travagliati, portacolori del Castelgoffredo, ma vince contro Conti e quindi va a disputare il “torneo di consolazione”. Qui, una prima vittoria con Poiani e poi fuori battuto da Cesaretti. Nella sua gara, Mattia s’impone nel proprio girone con tre partite vinte, Avanza, Perla e, in tre set con una prestazione spettacolare, contro il fiorentino Falcucci, atleta che lo sovrasta in classifica di oltre 1700 punti. Poi, nel tabellone principale, è però subito fuori battuto da Belardinelli.

Nella gara riservata agli under 11, gli atleti biellesi, alcuni alla prima esperienza nazionale, erano quindi in quattro.

Per Shi Yi Chen solamente una bella esperienza, con quattro partite perse con un solo set all’attivo.