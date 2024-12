La Confartigianato di Biella ricorda con commozione Sergio Fighera

Riceviamo e pubblichiamo:

“La Confartigianato Biella si unisce con profonda tristezza al dolore per la scomparsa di Sergio Fighera, figura di spicco che ha segnato la storia dell’ organizzazione con il suo impegno instancabile e la sua visione lungimirante, membro del Consiglio di Amministrazione per molti anni. Nel ricordarlo, non possiamo non sottolineare il suo straordinario valore umano: una persona capace di ascoltare, di comprendere e di agire sempre nel migliore interesse della comunità artigiana.

Il suo sorriso, la sua cordialità e il suo spirito di collaborazione rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma il suo esempio continuerà a vivere nei cuori di tutti noi e nelle iniziative che portano avanti i suoi ideali. In questo momento di lutto, la Confartigianato Imprese e Anap pensionati di cui era ancora recentemente parte, si stringono con affetto attorno alla famiglia , condividendo il dolore di questa incolmabile perdita”.

Il Presidente Cristiano Gatti, il Direttore Massimo Foscale, il Presidente di Anap pensionati Leonardo Cavaliere e tutti i collaboratori di Confartigianato Biella.