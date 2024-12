Campane a lutto a Biella per l'ultimo saluto a Sergio Fighera

Campane a lutto nel quartiere San Paolo di Biella per l'ultimo saluto a Sergio Fighera, l'apprezzato e stimato fotografo biellese mancato sabato scorso all'età di 92 anni.

In tanti, tra amici e colleghi, hanno raggiunto oggi pomeriggio la chiesa parrocchiale per stringersi al dolore dei familiari e porgere il proprio omaggio ad un uomo che ha dato tanto per la sua comunità.

Come sottolineato nell'omelia, una persona capace di lasciare una traccia tangibile e immortale del suo passaggio in questa vita.