Sostegno Psicologico alla persona, Gaglianico celebra il successo dell’iniziativa.

L'Amministrazione comunale di Gaglianico intende celebrare il successo del progetto "Sostegno Psicologico alla Persona" dimostrando ancora una volta di essere attenta alle esigenze dei suoi cittadini e di essere in grado di mettere in campo azioni concrete ed efficaci.

Sono stati nove gli utenti che hanno usufruito di tutti e cinque gli incontri previsti e tutti hanno rilasciato un feedback molto positivo compilando un questionario rilasciato dalla Dottoressa Eleonora Donati, che con professionalità e competenza ha portato avanti il progetto.

"Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti per l'eccellente lavoro svolto nel progetto 'Sostegno Psicologico alla Persona - commenta il Sindaco Paolo Maggia - I risultati ottenuti sono davvero notevoli e dimostrano la sua professionalità e dedizione. Vorrei ringraziarla per aver contribuito a creare un servizio così prezioso per la nostra comunità. La sua competenza e umanità hanno fatto la differenza."

"Complimenti alla dottoressa! - aggiunge l’assessore Alma Memic - Il progetto è stato un successo grazie anche al suo impegno e alla sua passione. Ho apprezzato molto la sua capacità di creare un ambiente accogliente e sicuro, dove le persone si sentivano libere di esprimere se stesse”.

Sulla base dei risultati ottenuti e considerando il successo riscontrato, l’Amministrazione sta valutando fortemente la possibilità di replicare il progetto in futuro pianificando una nuova edizione, ampliandone eventualmente gli obiettivi.

L'analisi dei feedback dei partecipanti sottolinea l'importanza di proseguire con iniziative di questo tipo.