Rugby, Brc, i risultati del fine settimana, under 18, under 16, old

UNDER 18

8.12.24 NRG Academy v Biella Rugby 12-56 (5-21)

Marcatori. Mete: Meneghetti (2), Silvestrini, Mosca, Rossi, Novani, Pavesi, Salussolia. Trasformazioni: Salussolia (8).

Biella Rugby: Pagliano; Rava, Pavesi, Meneghetti, Formigoni (50’ Gravinese); Salussolia, Bocchino; Mosca, Parnenzini, Rossi (cap.); Perju (26’ D’Herin), Corcoy; Novani, Bredariol, Silvestrini.

Pietro Giordano, coach: “La prestazione di domenica è stata una più che degna conclusione della prima fase di campionato. I ragazzi sono scesi in campo dal primo minuto con la giusta attitudine per portare a casa cinque punti in classifica. Oltre a un gioco concreto, i ragazzi si sono espressi sul campo facendo divertire anche il pubblico di ambo le parti. Un paio di macchie: qualche calcio di punizione concesso di troppo e due cartellini gialli evitabili. Un abbraccio forte, forte e un pensiero va al nostro compagno di squadra Sergio”.

UNDER 16

7.12.24 Biella Rugby v Cus Milano 31-12 (12-0)

Marcatori. Mete: Borio, Bertone, Baiguera, Vatteroni, Ferro. Trasformazioni: Bertone (3).

Biella Rugby: Deni; Gi Girolamo, Baiguera, Vitta, Dal Molin; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Vatteroni; Protto, Zavarise; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Ruffa, Ben Alilou, Ubertino.

Andrea Caputo, coach: “Buona partita con vittoria casalinga contro un buon CUS Milano, che nonostante la posizione in classifica si è rivelato tutt'altro che dimesso. Le mete di Baiguera, Ferro, Borio, Bertone e Vatteroni più le trasformazioni di Bertone hanno portato al successo. Sicuramente ci sono ancora molte cose da migliorare ma un passo in avanti è stato fatto dalla scorsa settimana”.

OLD

7.12.24 Biella Rugby v Brixia Old 10-50

Marcatori. Mete: Ceccato, meta tecnica.

Biella Rugby: Mautino; Sappino, Heery, Clerico, Fusaro; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Somma, Tagliabue; Dionisi, Sciutto; Vatteroni, Mautino, Cocimano. A disposizione: Guadagnuolo, Raisi, Drouillard, Flores, Maffeo, Grandi, Mainardi, Torre, Givone, Andreotti, Italiano, Grillenzoni, Revolon, Poli.

Silvio Ceccato, coach: “Partita tosta, dove, nonostante il risultato, i 'ragazzi' non hanno mai mollato, anzi. Finalmente stiamo cominciando a capire l'importanza della aggressività in difesa e sta aumentando la nostra consapevolezza sul campo. Adesso testa agli allenamenti per arrivare pronti alla prossima partita”.

Daniele Vatteroni, TM: “In una serata gelida, Biella tiene testa e preoccupa il Brixia solo un tempo, poi i bresciani dilagano grazie alle loro velocissime ali, a cinquant'anni dovrebbe esser vietato correre così forte. Battute a parte, bel gioco maschio di tutta la squadra, peccato non aver finalizzato diverse opportunità sotto meta avversaria. campionato fermo fino a dopo le feste natalizie”.

Campionato Old g.2 (Risultati in mete). Torino – Como 0-0: Brc - Brescia 2-10; Rovato - Asti rinviata; Monza - Bergamo 0-0.

Classifica. Brescia punti 10; Como 7; Monza 6; Rovato 5*; Bergamo e Torino 2; Brc e Asti 0*. *=1 partita in meno.