Il Natale è arrivato a Cossato, canti ed esibizioni sulla pista di pattinaggio: ecco il programma degli eventi

Il Natale è arrivato anche a Cossato. Lo scorso weekend ha avuto luogo l'accensione delle luminarie in piazza della Chiesa, alla presenza di famiglie e bambini. In tal sede, si è tenuta l'esibizione corale a cura degli alunni dell'indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo di Cossato.

In seguito, ci si è spostati nella vicina piazza Croce Rossa, con l'inaugurazione della pista di pattinaggio. A esibirsi Isabel Falcetto che, con la sua grazia, ha incantato la cittadinanza. Domenica, invece, si è tenuta l'attività di raccolta fondi a favore dell'AIL a cura degli Alpini di Cossato e Quaregna.

Ma gli appuntamenti di Natale non terminano qui: il programma, realizzato da Cossato Shop, col patrocinio del Comune e in collaborazione con tutte le associazioni coinvolte, offre ulteriori appuntamenti da non perdere. Si comincia venerdì 13 dicembre con la serata musicale dedicata a Fabrizio De Andrè (ore 20.30), promossa dall'Associazione Unione Ciechi e Ipovedenti Biella.

Sabato 14 si potrà prendere parte alla camminata ludico-motoria “Babbo Run”, in collaborazione con gli Amici dello Sport, con partenza (ore 15) e arrivo in piazza Chiesa. Presenti anche FIDAS e ASD Splendor 1922 per la distribuzione di vin brulè e cioccolata calda. Alle 21, invece, concerto corale con il Coro Noi Cantando e il Coro “Incanto tra le Note” alle 21. Mercoledì 18, nella chiesa di San Defendente, alle 18, altro appuntamento musicale con il coro dell'indirizzo musicale dell'IC di Cossato.

Sabato 21, alle 15, in piazza Chiesa, esibizione di musica e danza; alle 17, a Villa Ranzoni, Concerto di Natale dell'Ensamble, a cura degli allievi dell'Istituto Civico Musicale diretto dal Maestro Alessio Lisato. Sabato 28, alle 21, concerto degli auguri della Filarmonica Cossatese al teatro Comunale. Infine, sabato 6 gennaio, è prevista la Befana della CRI, con la distribuzione delle calze della Befana in piazza Croce Rossa. Alle 21, in teatro, altro concerto da non perdere.

Per tutto il periodo di Natale sarà presente la casetta di Babbo Natale in piazza Chiesa e la pista di pattinaggio fino al 12 gennaio. Ricordiamo che l'intero programma è stato coordinato dagli assessori Mariano Zinno, Roberto Poletti, Sonia Borin e Barbara Imperadori.