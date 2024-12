ASL Biella, “alleati contro lo spreco”: il legame fra alimentazione, spreco e salute FOTO

Venerdì 22 novembre 2024 l’ASL di Biella ha ospitato il convegno “Allèati contro lo spreco”, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione su richiesta e con la collaborazione del Coordinamento Regionale del programma 13 “Alimenti e Salute” del Piano Regionale di Prevenzione, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030 e dell’approccio One Health richiamati nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.

Il corso, rivolto ad operatori sanitari delle ASL piemontesi e ad altri stakeholder territoriali, è stato creato con lo scopo di sensibilizzare sul tema degli sprechi alimentari e indicare buone pratiche da seguire per un consumo sostenibile.

"Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all'evento, per prima la Regione Piemonte e in particolare le colleghe del Coordinamento del Programma 13, per averci dato l'opportunità di rafforzare le alleanze e sinergie della rete territoriale, sulla tematica della lotta allo spreco alimentare e in modo più esteso sul tema del dono nel rispetto della tutela dei consumatori” - ha così aperto l’incontro Marta Terzi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione - “Il mio ringraziamento va inoltre al personale del SIAN e Dietologia e del Dipartimento di Prevenzione, che quotidianamente affronta la sfida della promozione della salute sul territorio. La nostra attività trova realizzazione nella collaborazione da parte delle Scuole, delle Associazioni e degli Enti che, con la partecipazione al Convegno, hanno dimostrato l'importanza di una rete costantemente "nutrita" ed efficace".

Nel corso dell’evento formativo sono state analizzate le principali tematiche riguardanti lo spreco alimentare ed è emerso l’impegno della Regione e dell’ASL BI nel divulgare l’etica e la cultura del cibo, strettamente correlate con il rispetto dell’ambiente.

Sprecare cibo significa infatti sprecare anche le risorse usate per produrlo, tra cui acqua, terra, energia, lavoro e capitale; ciò non è sostenibile e moralmente accettabile.

“Siamo contenti di aver avuto l'opportunità di organizzare questo corso” - ha commentato la Gianna Moggio, Medico S.C. SIAN e Dietologia dell’ASL di Biella e Responsabile Scientifico del convegno – “in quanto ci ha permesso di rafforzare vecchie alleanze e gettare le basi per la creazione di nuove: il lavoro di rete è indispensabile per la lotta agli sprechi”.

Durante l’incontro sono infatti intervenuti relatori provenienti da realtà diverse, evidenza del fatto che la cooperazione tra ASL, Scuole, Comuni, Associazioni di volontariato ed Enti del territorio risulta essere di fondamentale importanza per raggiungere l’obiettivo di riduzione degli sprechi.

L’importanza della sinergia tra Enti nella lotta allo spreco è emersa anche dalla collaborazione con gli studenti e i docenti dell’Istituto Alberghiero Gae Aulenti, che si sono occupati di allestire il buffet della pausa di metà mattinata.