Uno sguardo sul creato: gli Aeshnidi, le libellule grandi

Gli Aeshnidi, le libellule grandi. Anax imperator (Imperatore comune). Anche nel mondo delle libellule esistono i giganti: l’Imperatore comune è tra le libellule più grandi d’Europa. Può raggiungere anche una lunghezza di 8 centimetri e mezzo. Si osserva nel cuore dell’estate.

I maschi sono predatori eccezionali e pattugliano incessantemente i confini del loro territorio con un volo veloce e scattante. È una specie molto comune, che possiamo trovare in molte tipologie di habitat, naturali e artificiali. Ad esempio, a Curino e a Masserano (Biella), vive in tutti gli stagni ricostruiti nelle ex-miniere a cielo aperto. Il maschio ha addome blu e torace verde, mentre la femmina presenta toni più verdi. Ama la pianura e la collina, solo raramente si spinge oltre i 1200 metri. Presente sia in Piemonte che in Sardegna. Il suo volo frenetico, con rari momenti di stasi aerea, la rende molto difficile da fotografare.

La si può trovare dall’Europa Centro-meridionale all’Africa, fino al Medio Oriente e all’India.

Forse a causa del riscaldamento globale, si sta spingendo sempre più a Nord e la sua presenza è stata accertata nella porzione meridionale della Svezia. Specie molto comune in tutta Italia. Le popolazioni piemontesi sono floride, stabili e danno luogo a dispersioni, in cerca di nuovi territori.