Santa Barbara dei Vigili del Fuoco di Ponzone: "Il dono del vostro volontariato è prezioso per ognuno di noi" FOTO e VIDEO

Anche i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Ponzone hanno festeggiato la loro Santa Barbara. Gli ospiti sono stati accolti in sede questa mattina, 8 dicembre, dove il capo distaccamento Giovanni Capparoni ha aperto la giornata con i saluti: "Ringrazio tutti i presenti, in particolare i Carabinieri con cui abbiamo instaurato un'ottima collaborazione e si sono dimostrati sempre presenti e disponibili a supportarci, uomini che sanno coniugare perfettamente legalità e umanità; ringrazio anche tutte le associazioni con cui spesso lavoriamo fianco a fianco sugli interventi, AIB, Soccorso Alpino, Croce Rossa. Nel nostro territorio non c'è campanilismo o problemi di sorta. Un grazie particolare va al nostro Comandante, Amalia Tedeschi, che quando è arrivata ha preso il timone dando una rotta e tutti insieme si va in una direzione di collaborazione e nel lavoro di squadra. In questo 2024 siamo sopra i 420 interventi che per un distaccamento come il nostro con 22 unità sono tanti e il Comandante ci ha dato una grossa mano anche con un corso di formazione per i nuovi volontari.

Il Sindaco di Valdilana, Mario Carli, e il Presidente dell'Unione Montana e Sindaco di Strona, Davide Cappio, hanno ribadito l'importanza del distaccamento sul territorio e auspicato che tutti i sindaci sostengano concretamente questa realtà che per essere totalmente efficiente necessita di mezzi e attrezzature adatte al territorio sul cui interviene. Entrambi hanno confermato la vicinanza dei due enti e anticipato alcuni progetti atti ad esercitare le competenze e a rafforzare il coordinamento nella gestione degli eventi di emergenza.

Il Comandante Provinciale Amalia Tedeschi: "La ricorrenza di Santa Barbara ci ricorda i principi che muovono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, coraggio, disponibilità, tenacia, principi di uomini e donne che ogni giorno mettono a disposizione della cittadinanza la loro professionalità. Da vostro Comandante devo ringraziarvi per la vostra presenza sul territorio per il vostro senso del dovere e di sacrificio. Mi impegno a continuare ciò che ho fatto sino ad ora, starvi vicino, fornirvi disponibilità e presenza ogni volta che ne avrete necessità".

Nella Chiesa parrocchiale di Ponzone Don Emanuele Biasetti ha celebrato la funzione e rivolgendosi ai tre giovani nuovi Vigili volontari, che hanno ricevuto il casco dalle mani del Comandante, ha così commentato durante l'omelia: "Che il dono del vostro volontariato, del vostro servizio, sia qualcosa di solido, di stabile, e che sia un gesto prezioso per ognuno di noi"

Il pranzo, in una sede di distaccamento impeccabile, segno dell'attenzione e della cura che i volontari dedicano al quel luogo, gremito da famiglie, amici, parenti, ha messo in risalto il senso di appartenenza, di amicizia e fratellanza tra i Vigili e la stima e benevolenza che i cittadini pongono su di loro, consapevoli che questi ragazzi sono competenti, con un grande senso del dovere e del sacrificio e spinti da valori che hanno saputo riscoprire grazie ai colleghi che da più tempo hanno intrapreso questa strada.