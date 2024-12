Salussola Volley: imbattibile fuori casa, ancora un'altra vittoria!

Il Salussola Volley continua la sua cavalcata nel campionato. Giovedì 5 dicembre i ragazzi gialloblù, nonostante le numerose assenze per infortunio, hanno ottenuto una vittoria netta per 3-0 contro il Valsesia Team Volley, confermando la loro imbattibilità nelle trasferte.

Una prestazione maiuscola in tutti e tre i set ha dimostrato la crescita costante della squadra che, partita dopo partita, si conferma sempre più competitiva. Grazie a questa vittoria il Salussola volley ha guadagnato un altra posizione in classifica entrando in zona play-off al settimo posto.