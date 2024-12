Auto: consigli per ottimizzare le spese fisse e di gestione

Secondo l’Eurostat, in Italia ci sono 684 veicoli per 1.000 abitanti, rispetto a una media europea di 560 vetture ogni 1.000 abitanti, un dato che ci posiziona al primo posto nel continente per numero di auto rispetto alla popolazione.

In ogni caso, nonostante rimanga il mezzo più utilizzato per spostarsi, possedere un’automobile comporta anche una serie di costi da sostenere, che non sempre si rivelano del tutto sostenibili per il bilancio familiare. In base a uno studio del 2023 di Federcarrozzieri, nel Paese la spesa media per mantenere una vettura è di circa 4.200 euro annui.

Tuttavia, esistono degli accorgimenti per ottimizzare le spese fisse e di gestione, rendendo più economico il mantenimento di un’automobile da usare per il lavoro e il tempo libero.

Gli accorgimenti che aiutano a risparmiare carburante o energia quando si guida

Per quanto riguarda le spese di gestione, tra le voci più elevate che bisogna affrontare nella gestione di qualsiasi veicolo è possibile annoverare il costo del carburante o dell’energia necessaria per ricaricare la batteria in caso di vetture elettriche, soprattutto quando si percorrono molti chilometri all’anno.

Tuttavia, è possibile ottimizzare i costi adottando alcuni accorgimenti, per esempio cambiando il proprio stile di guida, così da evitare abitudini che possono determinare un aumento dei consumi. Per esempio, è importante evitare di tirare le marce, frenare dolcemente, mantenere una velocità moderata e lasciare il motore a un basso regime di giri.

In secondo luogo, è utile pianificare i percorsi in modo intelligente, cercando di evitare il traffico quando possibile o utilizzando app che consentono di conoscere la presenza di incidenti in tempo reale. Inoltre, è importante usare il climatizzatore con parsimonia e nel modo giusto, lasciandolo spento alle basse velocità e impostando una temperatura non eccessivamente lontana da quella esterna.

Un altro accorgimento efficace è quello di evitare di trasportare peso superfluo all’interno della macchina, ricordandosi di svuotare sempre l’auto di tutto quello che non è strettamente necessario, perché ogni chilogrammo in più causa un aumento dei consumi e dei costi di rifornimento.

Bisogna anche effettuare una corretta manutenzione periodica del veicolo, realizzando tutti i controlli indicati dal costruttore e verificando costantemente la pressione degli pneumatici. Infine, è importante scegliere le stazioni di servizio più economiche, per fare rifornimento di benzina o ricaricare la batteria dell’auto dove costa meno.

Assicurazione auto: consigli per una spesa del tutto su misura

Per quanto riguarda le spese fisse, tra i costi legati al mantenimento di una vettura che è possibile ottimizzare troviamo quello legato all’assicurazione auto.

Innanzitutto, al giorno d’oggi un’opportunità può arrivare dal mercato delle polizze digitali, con le compagnie assicurative online che si stanno diffondendo sempre di più negli ultimi anni, andando a determinare un’offerta ampia e variegata, con diverse proposte caratterizzate da tariffe piuttosto competitive.

Tra le assicurazioni online economiche per la tua auto merita una menzione la proposta di Verti, la realtà del Gruppo MAPFRE di riferimento in Italia che mette a disposizione soluzioni semplici, immediate e del tutto personalizzabili.

Infatti, in fase di preventivo, è possibile abbinare alla Responsabilità Civile solo le garanzie accessorie più indicate per le proprie necessità, così da usufruire di una copertura realmente su misura e, al tempo stesso, anche evitare spese superflue.

Un’altra risorsa che permette di ottimizzare i costi legati alla polizza auto è l’RC Familiare. Si tratta dell’opportunità, per chi sta andando a stipulare la polizza, di rientrare nella classe di merito (CU) del membro più virtuoso del proprio nucleo familiare convivente, andando in questo modo a corrispondere un premio più basso.

L’entità della somma da pagare, infatti, dipende anche dalla CU in cui si trova il sottoscrittore dell’assicurazione.

Altri accorgimenti per contenere i costi di gestione di un’auto

Anche alcuni costi legati alla manutenzione ordinaria possono essere ottimizzati, infatti è possibile effettuare delle piccole riparazioni in autonomia, acquistando i pezzi di ricambio online e sostituendoli in autonomia.

Alcune operazioni, del resto, come il cambio di una lampadina o della batteria, risultano molto semplici e alla portata di tutti: basta leggere le istruzioni nel libretto di manutenzione dell’auto o seguire un tutorial online per capire come fare ed evitare errori.

In caso di riparazioni complesse, invece, come gli interventi di tipo meccanico, sulla carrozzeria o sull’impianto elettrico della vettura, è opportuno richiedere dei preventivi a diverse officine per confrontare le varie proposte e scegliere quella con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Infine, per evitare spese superflue è importante ricordare di pagare tutti i costi fissi entro la scadenza, così da non incorrere in multe e sanzioni, che sono per esempio previste in caso di ritardi nel versamento della tassa automobilistica.