Lollobrigida ricorda Cavour nel padiglione Piemonte al Vinitaly: “A lui dobbiamo lo sviluppo dell'agricoltura" (Video)

Il Ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida è stato al padiglione del Piemonte al Vinitaly, incontrando l'assessore regionale Paolo Bongioanni e visitando alcuni stand di produttori vitivinicoli. Il Ministro ha parlato di un altro Ministro dell'Agricoltura piemontese, che ha rivoluzionato il settore primario rendendolo un settore economico capace di generare crescita.

"Camillo Benso di Cavour - ha spiegato - ebbe l'intuizione di comprendere che il cibo non era solamente un nutrimento ma era fonte di reddito e di economia e sviluppò questo settore in maniera molto resiliente. Il Piemonte stimola per le tante indicazioni geografiche, per il valore di prodotti eccezionali tra i quali il vino ovviamente brilla e si impone. In questa grande campagna che abbiamo realizzato in due anni e mezzo per arrivare ad avere la cucina italiana come patrimonio dell'Unesco, abbiamo lavorato molto con la Regione Piemonte perché garantiva la centralità di tanti prodotti, ma anche la storia di vini strategici che oggi competono sui mercati mondiali e riescono ad aprire nuovi mercati".

Al mattino anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha potuto apprezzare il padiglione piemontese del Salone del Vino di Verona. "Questo è uno dei momenti più importanti per la nostra regione - ha commentato -. L'Italia è un patrimonio straordinario di enologia, qui ci sono i vini ma c'è anche tanta cultura, c'è turismo, c'è economia, ci sono posti di lavoro. Ecco perché ogni anno la regione investe ed è presente insieme ai suoi produttori, perché sia un Vinitaly di successo in un momento in cui bisogna non solo continuare a fare il vino buono, ma in cui bisogna anche saperlo vendere in tutto il mondo".

"Il Ministro ha applaudito a come è stato strutturato il Padiglione Piemonte - ha commentato l'assessore regionale Paolo Bongioanni -, con questa struttura aperta con dei momenti conviviali intorno al vino, alla capacità dei nostri operatori. Abbiamo visitato anche alcune aziende singolarmente, è stato colpito per l'accoglienza e soprattutto per la risposta dei buyer che lui ha personalmente sentito dopo che hanno incontrato i nostri operatori".