Villa Borghese e il Pincio, giardino monumentale e esclusivo

L'insieme di giardini, siepi, sculture e costruzioni sono situati tra quartiere Pinciano e rione Campo Marzio. Ci sono due percorsi ricercati dai turisti: la salita che da Piazza di Spagna porta all'ingresso di Villa Borghese, la scalinata tra Piazza del Popolo e il Pincio. Gli ottanta ettari di verde rendono Villa Borghese il quinto parco più grande di Roma, il nome deriva dalla storica famiglia e dal Cardinale Scipione Borghese.

Il percorso storico della villa, da giardino di rappresentanza a pubblico

Nel XVII secolo avviò la trasformazione dell'area in una villa che doveva essere anche di rappresentanza. Oggi Villa Borghese è un giardino pubblico, aperto tutto l'anno dove è possibile fare passeggiate, sport, visitare musei e mostre. Alcuni edifici ospitano il giardino all'italiana e il giardino all'inglese. Il primo caratterizzato da siepi, alberi e fiori che seguono geometrie e decorazioni precise, il secondo ha uno stile più naturalistico. Fontane, nasoni e lo storico laghetto offrono ai turisti fresco e spettacolo paesaggistico insieme. A Villa Borghese ci si può rilassare e anche bere un caffè o un tè negli storici bar antichi, resi moderni, eleganti ed efficienti in questi anni.

Elenchiamo alcuni dei posti più rilevanti e memorabili di Villa Borghese, partendo dall'omonima galleria che conserva sculture e quadri di Canova, Bernini, Caravaggio, Raffaello. Ci sono poi il Museo Carlo Bilotti, il Museo etrusco di Villa Giulia, la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, la Casa del Cinema e il Museo Civico di zoologia. Tante aree diverse che portano i romani e i turisti a tornare più volte nella villa per visitare sale nuove oppure scoprire le mostre organizzate.

Il Pincio, terrazza panoramica simbolo della città

Il Pincio è una grande piazza panoramica affacciata su un'altra piazza storica e che offre la visione su tutta la Roma centrale e antica. Un luogo suggestivo circondato da giardini, sculture, alberi monumentali, costruzioni ma anche servizi di intrattenimento come giostre, bar e Casina Valadier, citata anche nell'elenco "Cenoni di Capodanno a Roma".

Il Pincio divenne giardino pubblico grazie all'architetto Giuseppe Valadier, all'inizio del XIX secolo. Fu lui a realizzare un intervento urbanistico pensato ad una popolazione in crescita, una città in trasformazione. Architettura e paesaggio vennero integrati in un progetto innovativo che sfruttò viali, rampe e terrazze per creare spazi collettivi e dinamici. La terrazza del Pincio è luogo abituale per i romani ma anche per i turisti che ritornano nella Capitale. Villa Borghese e il Pincio sono utilizzati per eventi pubblici, incontri culturali, installazioni artistiche moderne e contemporanee.

Casina Valadier: eleganza, vista panoramica e eventi esclusivi

Casina Valadier è un edificio neoclassico molto raffinato, venne progettato e costruito nella prima metà dell'800. Oggi viene utilizzato come location per eventi esclusivi e importanti, tutti i giorni è anche un bar e ristorante che permette di consumare pranzo o cene deliziosi, oppure di prendere un caffè o un cappuccino dopo una passeggiata in villa. Nel corso del tempo, la Casina ha attraversato momenti di splendore e declino, come è successo a diverse aree di Villa Borghese. I restauri hanno restituito l'aspetto raffinato originale e hanno reso la location adatta anche a matrimoni o eventi aziendali. Uno dei momenti più importanti è proprio il Capodanno. Si accede alle serate tramite prenotazione online, prevede diverse formule: cena di gala o buffet, entrambi i menù prevedono piatti unici e raffinati, vini ad ogni portata, intrattenimento musicale. Il brindisi a mezzanotte è l'esperienza unica più attesa, si vive ammirando Roma dall'alto illuminata e con le note della musica che proviene o dal concertone di Circo Massimo o da altre feste o concerti.

Villa Borghese, un'evoluzione che continua tra tante sfide

Quanto raccontato finora dimostra come Villa Borghese racconti anche la trasformazione urbana e culturale cittadina. Da una sua identità originaria, legata alle esigenze del cardinale e della sua famiglia, si è dovuta adattare a tanti cambiamenti. Valadier però ci racconta anche l'esigenza e la capacità degli architetti dell'epoca di saper rispondere alle sfide quotidiane, cosa che accade oggi anche in un contesto di servizi accessibili e in crescita. Villa Borghese ha ancora bisogno di tutela, valorizzazione e gestione, per preservarne storia e caratteristiche ma anche per rispondere a numerose richieste e esigenze. Il Pincio continua a rappresentare un punto di osservazione importante ma anche uno dei tanti simboli virali di Roma. Sicuramente è il punto più fotografato nel mondo dopo il Colosseo e San Pietro. La Casina Valadier, infine, dimostra come passato e presente si possono tradurre in un'offerta culturale ed esperienziale di alto livello, capace di rinnovarsi sempre.