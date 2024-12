AVIS Biella, decorato l'Albero di Natale in ospedale

Nella serata di martedì 3 dicembre, presso l’atrio dell’ospedale cittadino, il gruppo dei giovani donatori e volontari di AVIS della sezione di Biella, con l’aiuto dei volontari dell’AVIS comunale di Cavaglià, hanno installato e decorato l’albero di Natale.

Quest’anno l’iniziativa ha raggiunto la sua decima edizione, e per l’occasione il gruppo giovani di AVIS Biella ha voluto addobbare l’abete con decorazioni ideate e prodotte autonomamente, a forma di albero e pacchetto regalo recanti il simbolo associativo ed il numero 10. Gli addobbi sono stati disegnati dai volontari e prodotti con stampa in 3D, utilizzando filamenti di origine vegetale. Il gesto dell’albero natalizio, in apparenza semplice, è invece colmo di significato e riconoscenza nei confronti di tutto il personale che lavora presso l’ospedale, e nei confronti di chi si reca lì per compiere il gesto della donazione di sangue ed emoderivati.

“L’albero di Natale AVIS è un soprattutto un simbolo di accoglienza e speranza per chiunque si rechi in ospedale – spiegano - Con questo gesto vogliamo tramettere un messaggio di serenità per il periodo natalizio, con un pensiero speciale a chi sarà costretto a trascorrerlo in un letto di ospedale ed i loro familiari. L’impegno di AVIS si estende anche a questo: a raccogliere una vera e propria comunità di persone che, attraverso il gesto del dono, possano far fluire la generosità di ciascuno in qualcosa di più grande e per il bene della società. L’albero sarà presente presso l’atrio del nosocomio cittadino fino al termine del periodo delle feste ed è accompagnato da un totem in cui sono esposte le fotografie degli alberi dal 2014 ad oggi e contenente le informazioni relative al gruppo giovani, a come iscriversi ad AVIS e come iniziare a donare”.