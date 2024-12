Il Natale è arrivato a Sagliano Micca, ecco il programma di giornata

Sagliano Micca in festa in occasione dell’Immacolata: domenica 8 dicembre presso la chiesa parrocchiale si terranno numerose attività in pieno spirito natalizio.

Il programma della giornata prevede l’avvio del Mercatino di Natale e del Presepe alle 10.45: saranno presentati prodotti locali e sfiziose idee regalo. Alle 11 si terrà la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. Il pranzo “Spiedo e Polenta” avrà luogo presso l’oratorio alle 12.45 dove verranno serviti antipasti, piatti caldi, dolci e bevande.

Nel pomeriggio, alle 15, il trio Cooskree si esibirà nello spettacolo musicale “Il giro del mondo in 80 note” ispirato ai racconti di Jules Verne: a seguire l’atteso arrivo di Babbo Natale con tanto di merenda per tutti i presenti. La giornata si conclude infine in Piazza Pietro Micca con la suggestiva accensione dell’albero di Natale alle 17.15.