Biella Rugby impegnato a Padova, le parole di coach Benettin

Domenica, alle 14.30, al Memo Geremia di Padova, i gialloverdi incroceranno gli scudi con Petrarca. Un match dal sapore nostalgico per coach Benettin che tra le fila delle giovanili dei “tutti neri” italiani ha indossato i suoi primi scarpini all’età di sei anni e su quel campo ha speso gran parte della sua carriera.

Meno romantico il suo approccio quando si trova a dover presentare la sfida e preferisce andare subito al punto: “Andiamo a Padova ad affrontare una squadra che è partita non nel migliore dei modi, ma che poi si è ripresa alla grande, tant’è che ha vinto le ultime quattro partite. Una squadra in forma, che sa giocare a rugby. Composta da tanti giovani, ragazzi che hanno voglia di giocare, mettersi in mostra e che hanno tante gambe: sono velocissimi. Non vediamo l’ora di affrontarli. Giocheremo su un campo cui io sono molto affezionato, ma non voglio parlare di me. Un bellissimo campo. Sappiamo che sarà durissima, ma dopo la vittoria con Verona siamo pieni di energie positive e si è visto in settimana durante gli allenamenti quando tutti hanno lavorato carichi e con grande impegno. Con Verona abbiamo giocato una bellissima partita, anche se abbiamo notato un paio di cose che stiamo cercando di sistemare. Venderemo cara la pelle, questa è una certezza”.

La squadra che Biella affronterà domenica è la seconda dei campioni d’Italia attualmente in carica nel massimo campionato.

Serie A girone 1. VII giornata – 7.12.24. U.R. Capitolina – Verona Rugby. 8.12.24. Cavalieri Prato Sesto – Parabiago; Rugby Paese – Cus Torino; Petrarca – Biella Rugby; Rugby Milano – Avezzano.

Classifica. Parabiago punti 25; Biella Rugby 23; Rugby Paese 21; Cus Torino e Petrarca 18; Rugby Verona 17; UR Capitolina 16; Cavalieri Prato Sesto 9; Avezzano 8; Rugby Milano 7 Avezzano 4.