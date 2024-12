Orientamento: alle medie di Cossato sono saliti in cattedra artisti del territorio FOTO

Orientamento: alle medie di Cossato sono saliti in cattedra artisti del territorio

Nell' ambito del progetto Orientamento a scuola, l' IC di Cossato ha invitato gli artisti del territorio a parlare con i ragazzi della scuola secondaria Lucia Maggia e Leonardo da Vinci della professione dell' artista e delle esperienze necessarie per la formazione della carriera.

Sono entrati in classe il fotografo Stefano Ceretti e lo scultore designer Paolo Barrichello. Entrambi gli artisti hanno portato il loro prezioso contributo alla scuola per aiutare, anche con i docenti, le nuove generazioni nella scelta di una scuola superiore adatta alle proprie attitudini.

Il fotografo Stefano Ceretti ha raccontato la sua vita artistica e lavorativa, a partire da Don Piero, il suo professore in seconda media ai Salesiani di Biella, che gli ha mostrato lo sviluppo della foto di classe in camera oscura: "Quando ho visto apparire l’immagine su quel foglio bianco - ha esordito - sono letteralmente andato fuori di testa e dal quel momento in poi la fotografia, da 32 anni, è diventata la mia professione!”.

L’artista Paolo Barichello ha portato con sé in classe il prototipo di alcune opere e due grossi pannelli di legno per realizzare un lavoro con i ragazzi.

In particolare ha parlato della sua attività, iniziata nel 1994 , con la creazione di pezzi di design (lampade, tavoli, sedie) che produceva e distribuiva direttamente dalla sua fabbrica grazie ai canali commerciali del territorio, e ha quindi percorso la sua intensa vita lavorativa.

Nel secondo quadrimestre sono previsti altri incontri per le classi prime e seconde con Architetti e Pittori.