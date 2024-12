Non solo golf, successo per il 1° Campionato benefico di Burraco by Cavaglià FOTO

Non solo golf, successo per il 1° Campionato benefico di Burraco by Cavaglià

Decisamente “buona la prima” per Golfy Days, gara louisiana a coppie (18 buche Stableford) promossa da Golfy primo network di golf in Francia a cui il Gc Cavaglià è associato. Tra gli oltre 80 partecipanti i migliori sono stati Paolo Schellino/Massimo Stesina a cui è andato il 1° lordo con 44 punti.

Nel netto vittoria di Simone Bucino/Stefano Griggio con 44 seguiti da Ennio Subet/Andrea Belluzzo con 43 e Jay Rohan Silva/Edoardo Ramella con 42. Prima coppia mista Marco Attilio Crespi/Anna Poiani con 41. Prima coppia femminile Sandra Ravani/Renata Torazzo con 32. Nearest to the pin buca 9 Enrico Cislaghi m. 0,60.Il più fortunato Bruno Carmagnola che si è aggiudicato a sorteggio un voucher valido per un weekend in Francia (1 notte x 2 pax + 2 greefee).

Grande successo per il 1° Campionato benefico di Burraco by Golf Cavaglià che si è disputato sabato nei locali del club. Una sessantina i partecipanti che hanno animato il torneo organizzato dal "Team Lady Burraco", il cui ricavato è stato devoluto al Fondo Edo Tempia di Biella e ABIO di Vercelli. La vittoria è andata alla coppia Antonella Cavagna/PierGiovanni De Andrea.