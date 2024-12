Trasferta amara per Teens Basket Biella (foto di repertorio)

Trasferta lombarda complessa, che non lascia scampo ai ragazzi dello ZST Teens Basket Biella. Al pala Mago la partita si chiude con il punteggio di 81-65 per i padroni di casa. Dopo un primo tempo in parità, un parziale negativo a inizio terzo quarto ha deciso la sfida.

Ma.Go - ZST Teens Basket Biella 81 - 65

Gagliano 7, Guzzon 2, Liberali 6, Fall 4, Sasnauskas 15, Bona 4, Morello, Caroli 15, Zimonjic 6, Ousman 6, Lanza. Ne: Graziotto. Allenatori: Antona, Martinotti, Ramella.