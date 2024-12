L'associazione Pericle propone per sabato prossimo, 7 dicembre, alle 9.30, presso la sala di Fondazione Biella Domani (all'angolo tra via Trieste e via Piave), l'incontro con l'onorevole Federico Fornaro.

“Per l'occasione, si discuterà con lui dello stato di salute della democrazia oggi, prendendo spunto dal suo libro. Se ne discute con Greta Cogotti, referente del tavolo welfare e diritti PD, e Alessandro Bardone, segretario dei Giovani Democratici”.