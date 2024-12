Gaglianico, autocarro perde oltre 300 chili di tessuto in mezzo alla strada

Sono in corso accertamenti circa l'insolito incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 2 dicembre, lungo via Galliano, tra i comuni di Gaglianico e Candelo.

Per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale, un autocarro avrebbe perso il carico che trasportava: parliamo di oltre 300 chili di tessuti imballati, finiti in mezzo alla carreggiata.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si segnalano danni ai mezzi. Il materiale è stato rimosso e messo in sicurezza dal personale preposto. I rilievi sono affidati agli operatori della Polizia Locale: sembra che il presunto responsabile sia stato individuato e sanzionato ai sensi di legge.