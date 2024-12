Biella, incidente in via Rosselli, traffico rallentato FOTO

Code e traffico rallentato alla rotonda tra via Rosselli e via Felice Piacenza, a Biella, per un incidente stradale. Il fatto è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, 2 dicembre. A rimanere coinvolte due autovetture, che si sono scontrate per cause da accertare all'interno della rotatoria.

Presenti sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. Stando alle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti.