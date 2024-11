"Organizzazione e gestione grandi eventi": A Biella ne parlano gli enti del territorio

Voluto fortemente dalla CRI di Biella in collaborazione con la Prefettura, si è tenuto oggi un convegno per riunire tutte le forze presenti sul territorio impegnate nell'organizzazione e la gestione dei grandi eventi. Forse il primo importante incontro in cui gettare le basi per una importante collaborazione e coordinamento anche in vista dell'Adunata Alpini del 2025.

Dopo i saluti del Prefetto di Biella, Elena Scalfaro e del Presidente della CRI, Osvaldo Ansermino, si è dato inizio ai lavori con la presentazione di Stefano Falco, Delegato Provinciale Area Operazioni Emergenze e Soccorsi CRI provincia di Biella che ha dato il via agli argomenti da trattare.

I relatori hanno, man mano, condiviso le rispettive esperienze nella gestione dei grandi eventi a diversi livelli, sanità, protezione civile, logistica e tutto quello che concerne un grande afflusso di persone e un importante impatto sul territorio.

Presenti al convegno i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, degli operatori del Soccorso Sanitario, del volontariato della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e numerosi sindaci del territorio.

L'evento si è concluso con il focus sul grande evento che attende Biella nel 2025, l'Adunata Nazionale degli Alpini, per illustrare come si organizzerà la logistica, l'accoglienza e tutto quello che si metterà a punto nel dettaglio nei tavoli organizzati in prefettura per meglio definire tutti gli aspetti.

Stefano Falco ha rimarcato l'importanza di questi confronti tra tutti gli enti nell'ottica di una cooperazione utile a gestire criticità e a rendere più efficiente ogni fase di progettazione e di messa in pratica dei grandi eventi, sportivi, musicali, enogastronomici, musicali, che hanno dimostrato essere per Biella un elemento attrattivo per il turismo e portatori di un indotto economico che fa bene alla città e alla provincia.