Biella: Due incendi quasi in contemporanea, si sospetta il dolo

Ieri, a pochi minuti di distanza e a pochi passi l'uno dall'altro, due incendi sono divampati, il primo a un cassonetto dei rifiuti e il secondo ai piedi di una gru, nella zona di via Addis Abeba e via Falletti, seminando panico e preoccupazione. I Vigili del Fuoco, accorsi tempestivamente, non escludono la mano dolosa dietro il doppio rogo. L'intervento rapido ha impedito il peggio, ma il mistero sulla provenienza delle fiamme resta. Gli Ispettori dei VVf e i Carabinieri ora lavorano per ricostruire la dinamica e fare luce su una possibile sequenza di episodi incendiari mirati.