Giornata contro la violenza sulle donne, ecco le iniziative intraprese dalla Questura di Biella

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Biella si è resa promotrice di due iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione di ogni forma di violenza, maltrattamento e abuso sulle donne e a promuovere la cultura del rispetto, nonché della protezione delle vittime.

Personale della Polizia di Stato, specializzato sulla tematica in oggetto che quotidianamente si occupa di questo fenomeno, coadiuvato con personale dei centri Antiviolenza presenti sul nostro territorio (Associazione PaViol, Associazione Non Sei sola e Underground) ha incontrato donne e uomini di ogni fascia di età in due giornate, quella di lunedì 25 novembre presso il Mercato di Biella di Piazza Falcone e di giovedì 28 novembre presso il centro commerciale “Gli Orsi, sito in viale Domenico Modugno.

Le due giornate hanno permesso di raccogliere i racconti di donne che hanno vissuto atti di violenza e sopraffazione, sia in prima persona che indirettamente, ma anche, semplicemente, sono state l’occasione per distribuire materiale informativo ed avere un contatto diretto con la cittadinanza, per far comprendere l’impegno e la vicinanza che quotidianamente vengono messi a disposizione del cittadino.