A Casapinta un fine settimana tra cioccolata calda, vin brulè e bancarelle

Si respira aria di Natale anche a Casapinta, dove nel fine settimana si darà il via ai festeggiamenti.

Domenica 1 dicembre dalle 15 in paese ci saranno le bancarelle del tradizionale mercatino, tra prodotti locali e profumo di vin brulè, tra oggettistica e tante cose utili e regali per i nostri cari, magari anche non solo per Natale!

E per i golosi e per i più piccoli sarà servita cioccolata calda.

Diverse le iniziative in programma. Oltre al mercatino sin potrà vedere la mostra fotografica e fantasticare tra i modellini storici.

Cosa aspettate?

L'evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il gruppo Alpini e con il patrocinio del Comune in piazzale via Roma.