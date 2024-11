Sorvegliato Speciale, alla guida di un'auto con patente revocata, acquista droga in Valle Elvo: arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 50 anni, sottoposto da circa un anno alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Biella, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del Comando Compagnia di Biella, mentre si trovava nel territorio del comune di Zubiena.

Il fatto risale al pomeriggio di lunedì 25 novembre, quando i Militari dell’Arma, nel corso di uno dei continui servizi nelle note zone di spaccio nella Valle Elvo, notavano un uomo alla guida di un’autovettura che procedeva a bassa velocità percorrendo più volte lo stesso tratto di strada in zona boschiva, lasciando intuire che fosse lì per acquistare dello stupefacente. I militari hanno chiesto quindi l’intervento di una pattuglia in uniforme, che in pochi minuti è arrivata sul posto fermando l’autovettura sospetta.

È così emerso che l’uomo, con diversi precedenti, era altresì sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con l’obbligo di soggiorno in un altro Comune della provincia ed era senza patente perché revocata. Nascoste nell’auto sono state inoltre trovati due involucri contenenti cocaina e hashish, destinate ad un uso personale. L’uomo veniva pertanto dichiarato in arresto in flagranza per la violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale, denunciato poiché si trovava alla guida di un veicolo nonostante la patente revocata, e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Al termine delle procedure relative all’arresto, l’uomo, su disposizione del P.M di turno della Procura della Repubblica di Biella, veniva sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito di convalida.