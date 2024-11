Biella, incontro Formativo per la Sicurezza Stradale: un progetto a favore degli Over 65

Incontro Formativo per la Sicurezza Stradale: un progetto a favore degli Over 65 a Biella

Il Comune di Biella, con il supporto dell'Assessorato alle Politiche Sociali e in collaborazione con la Motorizzazione Civile, è lieto di annunciare un interessante incontro formativo che si terrà il prossimo venerdì 13 dicembre 2024, presso il Centro Dinamico di Biella, Via Delleani 34, alle ore 15. Questo evento fa parte del progetto nazionale di educazione stradale "Metti la Sicurezza al Volante", un’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), che si propone di sensibilizzare gli utenti della strada, in particolare gli over 65, sui temi della sicurezza e della prevenzione degli incidenti stradali.

Il progetto "Metti la Sicurezza al Volante" ha come obiettivo quello di accompagnare i partecipanti in un percorso educativo, che li renda più consapevoli dei rischi alla guida e li aiuti a migliorare le loro abilità e conoscenze. L'incontro di dicembre, che durerà circa due ore si propone di offrire strumenti pratici per una guida più sicura e si concentrerà su una serie di tematiche fondamentali, come i cambiamenti del traffico veicolare e l'incidentalità, i principali fattori di rischio alla guida (distrazione, velocità, mancato rispetto delle precedenze) e il rispetto delle normative del Codice della Strada. Inoltre, verranno affrontati temi legati agli effetti di farmaci, alcol e droghe sulla guida, nonché l'importanza della manutenzione del veicolo (come la revisione periodica e lo stato degli pneumatici).

L’Assessore Isabella Scaramuzzi, sempre sensibile ai temi della sicurezza e del benessere della popolazione anziana, ha ribadito il suo pieno sostegno all’iniziativa, riconoscendo l’importanza di progetti di pubblica utilità come questo. Il Comune di Biella, infatti, continua a dimostrare attenzione e impegno verso le esigenze degli anziani, contribuendo a garantire una maggiore sicurezza sulle strade e un miglioramento della qualità della vita per questa fascia di popolazione. L’incontro rappresenta un’opportunità importante per gli over 65 di aggiornarsi e di acquisire informazioni fondamentali sulla sicurezza stradale, promuovendo una cultura della responsabilità alla guida. Evento gratuito, aperto a tutti i cittadini over 65 del Comune.