Biella 4 Racing, Rossetta-Delucchi primi di classe a “La Grande Corsa”

I Rally storici portano sempre ottime notizie in casa Biella 4 Racing, e anche in occasione di “La Grande Corsa” la striscia di risultati positivi continua, in particolar modo in Regularity Rally 60, dove Roberto Rossetta e Stefano Delucchi conquistano la prima posizione in classe 1300 di 4° Raggruppamento, a bordo della loro Lancia Fulvia Coupé.

“La Grande Corsa 2024 è stata molto divertente e molto selettiva”, riporta Roberto Rossetta, “quattro prove speciali per i due giri in programma hanno reso la gara molto dinamica, con pochi tempi morti. Le maggiori insidie le abbiamo trovate sulle prime due prove speciali e sull’ultima, dove con l’abbassarsi delle temperature si scivolava molto e alcuni tratti erano ghiacciati. Abbiamo gestito molto bene la gara, considerando che eravamo contro i più grandi specialisti italiani della disciplina, comportandoci secondo me molto bene e portando a casa ottimi piazzamenti. Come finale di stagione storico mi posso ritenere più che soddisfatto. Un ringraziamento particolare a Stefano per l’enorme contributo che mi dà sempre durante la gara, ai ragazzi del Biella 4 Racing per l’assistenza impeccabile, e naturalmente a tutti gli sponsor che ci hanno permesso la partecipazione”.

Ma gli impegni rallystici di questo finale di stagione proseguono per i portacolori B4R, in particolar modo a Castelletto di Branduzzo, in occasione della 4^ edizione del Pavia Rally Circuit, tradizionale kermesse rallystica di fine anno del circuito lombardo. La manifestazione, che si svolgerà nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, prevede 6 prove speciali all’interno del circuito permanente, per un totale di 56,64 chilometri cronometrati. Al via troveremo nuovamente Roberto Rossetta, affiancato per questo debutto sulla Renault Clio Rally5 da Francesca Delucchi, pronti a prendere confidenza con il nuovo mezzo e provare a scalare le posizioni della classifica finale.

“Ci attende un rally dove dovremo prendere pian piano confidenza con la nuova macchina”, prosegue Roberto Rossetta, “con il debutto sulla Clio Rally5 usciamo definitivamente dalla nostra confort zone, ritrovando sul sedile di destra Francesca, con cui sono molto affiatato nonostante abbia corso una sola gara con lei, e per questo sono molto tranquillo. Inoltre è la prima volta che correremo in pista, sono curioso di provare questa modalità. Saremo infine vicino casa, fatto sempre piacevole perché il divertimento è assicurato, anche per i molti amici che passeranno a trovarci e ad assistere alla manifestazione”.

Torna in gara sul sedile di sinistra dopo un paio d’anni di stop, Luca Colongo, che troverà al suo fianco Roberto Barbera, a bordo della Renault Clio Williams di classe N3. “Chissà se siamo ancora capaci”, commenta sorridendo Luca Colongo, “tornare in gara dopo due anni di assenza dietro al volante non sarà facile, ma l’obiettivo è quello di divertirci e togliere un po’ di ruggine in vista del 2025. Con Roberto l’affiatamento è ottimo, pur essendo al nostro primo rally assieme, abbiamo già disputato altre manifestazioni, quindi siamo tranquilli. Inoltre sarà un debutto in pista, vediamo com’è, ma sicuramente ci divertiremo. Domenica pomeriggio poi guarderemo la classifica, e quello che ne sarà uscito, sarà ben accetto”.