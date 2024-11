Strada della Serra, avanzano i lavori per proteggere dalla caduta massi

In seguito agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio il 26 e 27 ottobre, la strada della Serra, SP 419, ha subito danni tali da rendere necessaria la chiusura per alcuni giorni, per via di alcuni massi di grandi dimensioni caduti sulla carreggiata.

Immediatamente è stata disposta la chiusura della strada per il cantiere per il ripristino e la messa in sicurezza con diversi interventi al fine di contenere l'erosione cui è soggetto quel tratto di strada. Dal 5 di novembre la strada è stata riaperta al traffico a senso unico alternato, mentre procedono i lavori.

Dal sopralluogo effettuato in cantiere ieri da parte dei tecnici di Provincia, l'impresa ha raggiunto il seguente avanzamento lavori: al Km 4+300 finito di posare i teli anti erosione ed oggi incominciano le perforazioni delle fondazioni delle barriere paramassi; fino al Km 4+500 (fine intervento) primo disboscamento seguirà pulizia piu profonda per successive perforazioni.

Sistemato canalette e posato tubazione per convogliamento acque da monte. I lavori dell'intero cantiere sono finanziati coi fondi PNRR per €. 1.200.000, sono iniziati a gennaio 2024 e termineranno tra circa 3 mesi (tempo permettendo). Gli interventi interessano la messa in sicurezza di versanti stradali (che presentano criticità dal km 4+500 al km 5+000). I fenomeni di instabilità che si sono verificati il 26-27 ottobre sono ricompresi e trattati nel corso di questo cantiere.