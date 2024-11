Trofeo Nord Italia di Brazilian Jiu Jitsu: grandi risultati per il team Spazioforma Biella

Il 17 novembre scorso, Novara ha ospitato il prestigioso Trofeo Nord Italia di Brazilian Jiu Jitsu, un evento di rilevanza nazionale che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il paese. Tra i protagonisti della giornata, il team Spazioforma Biella, guidato dal Maestro Basilio Tazio, ha portato in gara sia atleti adulti che giovani promesse, ottenendo risultati di grande rilievo in entrambe le categorie, con e senza kimono.

I giovanissimi del team biellese hanno dimostrato tutto il loro talento e il frutto di un intenso lavoro di preparazione. Alcuni di loro si sono misurati per la prima volta in competizioni di questo livello, affrontando avversari di grande esperienza e con gradi superiori.

Nicolò Ledda, alla sua prima gara ufficiale, ha conquistato un eccellente secondo posto sia nella categoria con kimono che senza kimono (cinture bianche, 12-13 anni, -52 kg), vincendo diversi match e cedendo solo in finale.

Leonardo Nucci, autentica sorpresa della giornata, ha conquistato il terzo posto senza kimono e uno straordinario secondo posto con kimono. In questa categoria, Leonardo ha superato avversari con almeno una o due cinture di grado superiore, pareggiando in finale ma vedendosi assegnata la vittoria all’avversario per preferenza arbitrale.