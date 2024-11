Taekwondo, 10 medaglie al Torneo Royal Cup per la New Generation FOTO

Weekend di gara per il mondo del Taekwondo, il 23 e il 24 novembre si è tenuta a Torino, nel prestigioso pala Gianni Asti, la 5° edizione del Torneo Royal Cup, competizione di combattimento che richiama ogni anno atleti da diverse parti d’Italia, svoltasi a Biella nel 2022 e nel 2023.

In questa edizione la gara ha superato gli 800 partecipanti, di tutte le categorie, 94 le società iscritte e provenienti da ben 14 regioni. La ASD New Generation Taekwondo ha partecipato con 12 atleti provienienti dalle province di Vercelli e Biella, 6 tra le categorie under 14 anni e 6 tra Junior e Senior, accompagnati dai tecnici Stefano e Giorgio Moi. “Una gara eccellente dal punto di vista organizzativo e arbitrale” commentano i tecnici “che dimostra l’elevata qualità raggiunta dal nostro Comitato Piemontese nell’organizzare eventi di alto livello, al quale facciamo i nostri complimenti. Inoltre, la competizione ha visto un elevato livello competitivo e tecnico degli atleti, a partire dalle categorie più giovani, anche questo sintomo del fatto che il torneo ha molta attrattività, richiama società e atleti forti e di grande esperienza”.

Gli atleti della New Generation hanno conquistato un medagliere complessivo di 10 medaglie: 2 Ori, 3 Argento e 5 Bronzo. “Considerato che diversi dei nostri atleti sono cinture anziane, rosse o nere, e gareggiano in categorie molto difficili e di elevato livello, quello di questo weekend è un risultato che ci lascia complessivamente soddisfatti: vediamo crescita tra i più piccoli, per i quali è stata la prima gara della stagione, e consolidamento delle qualità tecniche dei nostri atleti più esperti” commentano i tecnici.

I risultati: Oro per Edoardo Morino, categoria Children, con un incontro vinto 2 round a 0 in finale diretta; Oro per Gabriel Spano, categoria Junior cinture gialle-verdi, con due incontri vinti: il primo con 2 round entrambi terminati con gap pont (differenza di punti) e finale vinta con 2 round a 0; Argento per Liam Bertoloni, categoria Senior cinture nere, che ha superato brillantemente la semifinale con un atleta di grande esperienza e di livello nazionale, fermandosi poi in finale; Argento per Samuele Manfredo, categoria Senior cinture nere, ha passato la semifinale con grande lucidità, fermandosi in finale per una differenza di pochi punti rispetto all’avversario; Argento per Dina Ferraris Potino, categoria Children, finale diretta persa per una differenza di pochi punti per round; Bronzo per Gabriele Motto, categoria Senior cinture nere, alla sua terza gara in questa categoria dopo un fermo di qualche anno, si ferma in semifinale contro l’avversario che ha vinto la categoria; Bronzo per Elena Bozzo, categoria Junior cinture rosse, ha perso la semifinale con l’avversaria che ha vinto la categoria, sfiorando la vittoria nel primo round; Bronzo per Andrea Pignolo, categoria Junior cinture gialle-verdi, ha perso la semifinale per pochissimmi punti di differenza, dimostrando comunque crescita nella gestione del combattimento; Bronzo per Omar Decaminata, il più piccolo del gruppo in gara nella categoria Beginners, perde la semifinale dimostrando comunque carattere e tenacia; Bronzo per Guendalina Gabriele, categoria Kids, perde la semifinale contro un’avversaria di grande esperienza nonostante la giovane età.

In gara anche Luca Cosentino e Cecile Keysiane Choupa Djeumo (entrambi nella categoria Cadets) che si sono fermati ai quarti di finale. Il prossimo appuntamento, tra i più importanti di questa stagione densa di impegni sportivi, i Campionati Italiani Senior Cinture Nere in Campania, che vedranno impegnati Liam Bertoloni e Gabriele Motto il prossimo 1 dicembre.